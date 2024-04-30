Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену предотвратить ордеры МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, сообщает Axios.

Пять осведомленных источников ранее рассказали The New York Times, что МУС готовится выдать ордера на арест официальных лиц Израиля по обвинениям, связанным с боевыми действиями в секторе Газа.

Нетаньяху попросил Байдена о помощи во время телефонного разговора 28 апреля, уточнил Axios со ссылкой на источники среди чиновников.

Позднее издание сообщило, что члены конгресса США предупредили МУС об ответных мерах в случае выдачи ордеров. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, республиканец Майкл Маккол рассказал Axios, что в конгрессе готовится законопроект о санкциях против чиновников МУС, причастных к расследованию в отношении США и их союзников.

Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что прокуроры МУС допросили сотрудников двух крупнейших больниц сектора Газа. По словам собеседников агентства, допросы могут быть частью расследования военных преступлений против отдельных чиновников.

Главный прокурор МУС Карим Хан ранее подтвердил, что его команда расследует инциденты, которые произошли во время войны Израиля и ХАМАС. В организации отметили, что рассматривают обе стороны конфликта, включая нападение боевиков палестинского движения на Израиль 7 октября и последующую операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

Нетаньяху после сообщений о готовящихся ордерах заявил, что Израиль под его руководством не допустит «попыток МУС подорвать неотъемлемое право страны на самооборону».