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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену предотвратить ордеры МУС

Axios: Нетаньяху попросил Байдена предотвратить выдачу МУС ордеров на арест
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой предотвратить выдачу Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников, сообщает Axios.

Пять осведомленных источников ранее рассказали The New York Times, что МУС готовится выдать ордера на арест официальных лиц Израиля по обвинениям, связанным с боевыми действиями в секторе Газа.

Нетаньяху попросил Байдена о помощи во время телефонного разговора 28 апреля, уточнил Axios со ссылкой на источники среди чиновников.

Позднее издание сообщило, что члены конгресса США предупредили МУС об ответных мерах в случае выдачи ордеров. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей, республиканец Майкл Маккол рассказал Axios, что в конгрессе готовится законопроект о санкциях против чиновников МУС, причастных к расследованию в отношении США и их союзников.

NYT узнала об опасениях Израиля возможного ордера МУС на арест Нетаньяху
Политика
Биньямин Нетаньяху

Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что прокуроры МУС допросили сотрудников двух крупнейших больниц сектора Газа. По словам собеседников агентства, допросы могут быть частью расследования военных преступлений против отдельных чиновников.

Главный прокурор МУС Карим Хан ранее подтвердил, что его команда расследует инциденты, которые произошли во время войны Израиля и ХАМАС. В организации отметили, что рассматривают обе стороны конфликта, включая нападение боевиков палестинского движения на Израиль 7 октября и последующую операцию ЦАХАЛ в секторе Газа.

Нетаньяху после сообщений о готовящихся ордерах заявил, что Израиль под его руководством не допустит «попыток МУС подорвать неотъемлемое право страны на самооборону».

Теги
Персоны
Биньямин Нетаньяху Джо Байден Израиль США арест ордер на арест МУС Международный уголовный суд
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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