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ТАСС узнал об аресте двух фигурантов по делу о хищении ₽38 млн

ТАСС: по делу о хищении ₽38 млн из проекта «Горизонт» арестовали двух фигурантов

Тверской суд Москвы арестовал двух новых фигурантов в рамках дела бывшего директора проекта «Гостех» Ярослава Демченко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Демченко подозревают в хищении более 38 млн руб. при создании платформы управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогов «Горизонт» для Фонда новых форм развития образования.

Новые фигуранты дела — гендиректор ООО «РСВ» Антон Аникин и менеджер ООО «Клевер» Артем Прошко. Обе компании выступали подрядчиками при создании обучающей платформы, сообщает ТАСС.

По данным следствия, «РСВ» и «Клевер»заключили договор с Демченко в рамках разработки «Горизонта». При этом, в частности, у «Клевера» не было технической возможности создать такую программу. На счет «РСВ» поступила большая часть похищенных бюджетных средств — 32 млн руб. из 38. Остальные деньги ушли на счет другой московской компании.

Экс-ди­рек­тора проек­та «Гос­тех» задержали по делу о мошенничестве
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Бывшего директора «Гостеха» Ярослава Демченко арестовали в апреле 2024 года по обвинению по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России — мошенничество. Демченко подозревают в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования, резидента инновационного центра «Сколково».

По версии следствия, ООО «Клевер» заключило с фондом контракт, по которому должно было разработать информационную систему для педагогов «Горизонт», но не выполнило обязательства в полном объеме. Руководство фонда приняло заведомо несоответствующие условиям контракта работы как исполненные. Похищенные более чем 38 млн руб. были затем присвоены должностными лицами.

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Теги
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