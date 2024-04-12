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Экс-ди­рек­тора проек­та «Гос­тех» задержали по делу о мошенничестве

Экс-ди­рек­тора проек­та «Гос­тех» Демченко задержали по делу о мошенничестве

Бывшего дирек­тора проек­та «Гос­тех» ком­пании «Циф­рум» (входит в «Росатом») Ярослава Демченко задержали по делу о крупном мошенничестве, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Об этом также пишет ТАСС. Следствие просит арестовать Демченко.

В последнее время Демченко работал в Центре просветительских инициатив Министерства просвещения, сообщил РБК источник, знакомый с материалами дела. В Центре просветительских инициатив на звонки РБК не ответили.

По данным ТАСС, экс-директора «Гостеха» подозревают в хищении более 20 млн руб., которые выделили на создание социальной сети «Горизонт». Потерпевшей стороной признано Министерство просвещения. Следствие установило, что работа по созданию сети была выполнена с нарушением. «Всю цифру курировали он и его подразделение, состоящее из 10 человек. Он входил в состав членов комиссии, тестировал работу и отвечал за исполнение и техническое образование лично», — сообщил собеседник агентства.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Гостех» и пресс-службу Тверского суда.

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