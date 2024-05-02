Меликов сообщил о посмертном звании Героя России полковнику Магомеджанову
Бывший заместитель командующего 18-й армии Магомедали Магомеджанов получил звание Героя России посмертно. Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Полковник Магомеджанов скончался в середине февраля 2024 года в госпитале Севастополя. По информации общественной палаты Дагестана, смерть наступила 14 февраля от полученных в ходе боев ранений.
«Дагестанец был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, при этом по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них. Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят», — рассказал Меликов.
Полковник окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, боролся против терроризма на Северном Кавказе, проявил себя в Сирии, добавил глава региона.
Магомеджанов был также командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота.
Его похоронили с воинскими почестями 17 февраля в родном дагестанском селе Хлют.
Магомеджанов — кавалер ордена «За военные заслуги» и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.
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