Меликов сообщил о посмертном звании Героя России полковнику Магомеджанову

Президент присвоил звание Героя России посмертно полковнику Магомеджанову - замкомандующего 18-й армией в военной операции на Украине, участника военной операции в Сирии и борьбы с терроризмом на Кавказе

Магомедали Магомеджанов (Фото: melikov05 / Telegram)

Бывший заместитель командующего 18-й армии Магомедали Магомеджанов получил звание Героя России посмертно. Как заявил глава Дагестана Сергей Меликов, указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Полковник Магомеджанов скончался в середине февраля 2024 года в госпитале Севастополя. По информации общественной палаты Дагестана, смерть наступила 14 февраля от полученных в ходе боев ранений.

«Дагестанец был настоящим патриотом, уверенно вел в бой подчиненных, при этом по-отечески поддерживал и переживал за каждого из них. Даже своей смертью он спас жизни многих молодых ребят», — рассказал Меликов.

Полковник окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, служил в морской пехоте, боролся против терроризма на Северном Кавказе, проявил себя в Сирии, добавил глава региона.

Магомеджанов был также командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота.

Его похоронили с воинскими почестями 17 февраля в родном дагестанском селе Хлют.

Магомеджанов — кавалер ордена «За военные заслуги» и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.