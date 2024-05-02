Умер первый гитарный герой Дуэйн Эдди

Дуэйн Эдди (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

В штате Теннесси умер американский гитарист Дуэйн Эдди, сообщает AP со ссылкой на жену музыканта Диду Аббате.

Эдди скончался от рака в больнице Williamson Health в городе Франклин. Ему было 86 лет.

«Дуэйн вдохновил поколение гитаристов по всему миру своим неповторимым фирменным звучанием «твэнг». Он был первым рок-н-ролльным гитарным богом, по-настоящему скромным и невероятным человеком. Его будет очень не хватать», — сказал Variety близкий гитариста.

Эдди родился 26 апреля 1938 года в городе Корнинг, штат Нью-Йорк. Играть на гитаре начал в пять лет. Подростковые годы провел в Аризоне, где встретился с продюсером и автором песен Ли Хейзелвудом. Вместе они начали записывать музыку.

Сделанный совместно с Хейзелвудом сингл Rebel Rouser занял шестое место в первом рейтинге Hot 100 Billboard в 1958 году. Среди других хитов Эдди — Forty Miles of Bad Road и Because They're Young.

Гитарист стал известен благодаря своему стилю звукоизвлечения на гитаре, который позже назвали гитарным твэнгом. Он одним из первых популярных исполнителей стал экспериментировать с перегруженным звуком гитары и другими саунд-эффектами. За свою карьеру музыкант записал более 50 альбомов, он также писал музыку для фильмов и сериалов.

В 1986 году Эдди вручили «Грэмми» в номинации «Лучшее инструментальное рок-исполнение». В 1994-м гитариста включили в Зал славы рок-н-ролла.