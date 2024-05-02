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Военная операция на Украине ,  
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Агента СБУ Кармазина осудили на 25 лет заключения

Суд приговорил агента СБУ Кармазина к 25 годам за шпионаж и подготовку теракта
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд признал виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта гражданина Украины Сергея Кармазина и приговорил к 25 годам лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Процесс проходил в закрытом режиме, Кармазин готовил теракты в Московском регионе по заданию Службы безопасности Украины.

«Гражданин Украины Сергей Кармазин приговором суда получил 25 лет лишения свободы, из которых шесть лет он должен отбыть в тюрьме, а остальные 19 лет — в колонии строгого режима», — сообщили агентству. Суд также обязал его выплатить штраф 700 тыс. руб.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Дело агента СБУ о шпионаже и диверсии рассмотрят в закрытом режиме
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Агента СБУ Сергея Кармазина обвиняли по десяти пунктам из пяти статей Уголовного кодекса, следует из карточки дела в базе суда. Среди них — шпионаж, участие в диверсионном и террористическом сообществах, незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В середине февраля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Кармазина и направила материалы в суд.

ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ писал, что 46-летнего Кармазина завербовала СБУ совместно со спецслужбами Польши и Латвии.

На допросе после задержания Кармазин сообщил, что в ноябре 2022 года поехал работать в Польшу, где и был завербован. Задержанный также отметил, что был вынужден выполнять требования украинской спецслужбы, так как сотрудники угрожали его дочери, проживающей в Виннице в центре Украины.

По данным ФСБ, во время пребывания в России Кармазин совершил поджог двух устройств Московской железной дороги (МЖД) на перегоне Подольск — Гривно Курского направления. Кроме того, по версии следствия, он собирался за вознаграждение 100 тыс. руб. подорвать серпуховскую нефтебазу в подмосковном микрорайоне Новоселки, однако не успел.

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