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Военная операция на Украине ,  
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Дело агента СБУ о шпионаже и диверсии рассмотрят в закрытом режиме

Суд в Москве рассмотрит дело против агента СБУ Кармазина в закрытом режиме
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело против агента Службы безопасности Украины (СБУ) в закрытом режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным агентства, заседания по делу будут проходить без присутствия представителей СМИ и публики, так как ему присвоен гриф «совершенно секретно».

Агента СБУ Сергея Кармазина обвиняют по десяти статьям, следует из карточки дела в базе суда. Среди них — ст. 276 УК (шпионаж), ст. 281.3 ч. 2 и ст. 205.4 ч. 2 (участие в диверсионном и террористическом сообществах), а также ст. 223.1 ч. 3 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В середине февраля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Кармазина и направила его материалы во Второй Западный окружной военный суд.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ писал, что 46-летнего Сергея Кармазина завербовала СБУ совместно со спецслужбами Польши и Латвии.

На допросе задержанный сообщил, что в ноябре 2022 года поехал работать в Польшу, где его завербовали. Он отметил, что был вынужден выполнять требования украинской спецслужбы, так как ее сотрудники угрожали его дочери, проживающей в Виннице в центре Украины.

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По данным ФСБ, во время пребывания в России Кармазин совершил поджог двух устройств Московской железной дороги (МЖД) на перегоне Подольск — Гривно Курского направления. Кроме того, по версии следствия, он собирался за вознаграждение в 100 тыс. руб. подорвать Серпуховскую нефтебазу в подмосковном микрорайоне Новоселки, однако не успел это сделать до задержания.

ТАСС сообщает, что в ходе предварительного следствия Кармазин признал свою вину.

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Теги
военный суд Москва шпионаж диверсия СБУ уголовное дело
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