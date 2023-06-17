«Роснефть» перешла на оплату нацвалютой с китайской CNPC

«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату сырья в национальной валюте

Компания «Роснефть» перешла на оплату сырья в национальных валютах с Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Об этом говорится в публикации департамента информации и рекламы «Роснефти».

В рамках ПМЭФа глава российской компании Игорь Сечин встретился с председателем совета директоров CNPC Дай Хоулянем. Они обсудили перспективы реализации совместных проектов по добыче и взаимодействие в технологической сфере.

«Одним из ключевых направлений сотрудничества «Роснефти» и КННК являются поставки нефти, объем которых, в соответствии с действующими контрактами, достигает 40 млн тонн в год. При этом в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах», — сказано в публикации.