Суд в Москве заочно арестовал фигурантов дела о хищении ₽43,7 млн у ФСО

Суд в Москве заочно арестовал двух фигурантов дела о хищении 43,7 млн руб. у ФСО

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего проректора по информационным технологиям Регионального финансово-экономического института Станислава Лахтина, а также совладельца компании «Цифровая экспертиза» Максима Александрова по делу о хищении денег у управления спецсвязи ФСО России. Об этом сообщают «Коммерсантъ» и ТАСС.

Суд заочно арестовал Лахтина и Александрова на два месяца, этот срок будет исчисляться с момента их задержания или экстрадиции — оба обвиняемых скрылись от следствия. Обоим предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным «Коммерсанта», Лахтин и Александров проходят по уголовному делу о хищении 43,7 млн руб. при выполнении государственного контракта, связанного с разработкой программного обеспечения для спецсвязи Федеральной службы охраны (ФСО) России. Следствие считает, что стоимость контракта была искусственно завышена, а программа оказалась нерабочей.

Дело о хищении возбудили в конце августа 2022 года. После этого были задержаны несколько человек:

гендиректор госпредприятия (ФГУП) ФСО НТЦ «Система», которое занимается информационно-правовым обеспечением деятельности федеральных органов власти, Павел Нащекин;

заместитель Нащекина Александр Попов;

руководитель проектов, начальник лаборатории НТЦ Станислав Глазов;

советник директора ФГУП ФСО Анатолий Русанов;

главный бухгалтер предприятия Юрий Миронов;

ведущий специалист управления правовой информатизации спецсвязи ФСО Владимир Верховодов.

Всем им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. В конце августа 2022 года суд отправил фигурантов в СИЗО, год спустя меру пресечения изменили на домашний арест. В июле 2023 года Нащекину, Глазову и Попову также предъявили обвинение в особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.