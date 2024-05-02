Полиция Армении задержала на границе более 30 протестующих

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Правоохранительные органы Армении задержали у села Киранц более 30 человек — участников протестов из-за делимитации границы с Азербайджаном, сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По информации издания, их доставили в районное отделение полиции Тавуша. Тридцати одному задержанному вменяют невыполнение законного требования полиции. В настоящее время они освобождены из участка, добавило издание.

По информации пресс-службы МВД, на которую ссылается портал «24news», полиция усиленным составом дежурит на границе у сел Киранц и Хейримли, стараясь не пустить людей в зоны разминирования и дать геодезистам, занимающимся демаркацией, делать их работу.

19 апреля МИД Армении сообщил, что страна достигла предварительной договоренности с Азербайджаном о демаркации на отдельном участке границы. Согласно договоренностям Ереван должен отдать Баку четыре села в Тавушской области. В два из них — Воскепар и Киранц — прибыли военные для подготовки к делимитации и разминирования территории. На следующий день жители Тавушской области Армении начали блокировать дороги. По словам участников митинга, премьер Армении Никол Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ.

Договориться с протестующими пытались сотрудники полиции, позднее в село Киранц направили спецназ.