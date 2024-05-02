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Атаки хакеров ,  
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В США украинского хакера из банды REvil приговорили к 13 годам тюрьмы

Украинского хакера приговорили к тюремному сроку и обязали выплатить $16 млн
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Атаки хакеров

Суд в США приговорил украинского хакера к тринадцати годам и семи месяцам тюремного заключения и назначил ему штраф в размере $16 млн за участие в схеме вымогательства на сумму $700 млн. Об этом говорится на сайте Минюста США.

По версии следствия, 24-летний Ярослав Васинский состоял в российской киберпреступной группировке REvil (Sodinokibi) и участвовал в проведении более чем 2,5 тыс. атак с использованием программ-вымогателей.

Вместе с сообщниками они взломали тысячи компьютеров по всему миру и требовали выкупа за нераскрытие персональных данных жертв. Васинский признал себя виновным по 11 пунктам — в сговоре с целью совершения мошенничества и связанной с этим деятельности, в нанесении ущерба защищенным компьютерам и сговоре с целью отмывания денег.

В США экстрадировали украинского хакера из группы вымогателей REvil
Общество
Фото:Tom Brenner / Getty Images

В январе ФСБ России отчиталась о пресечении деятельности группировки REvil. В результате проведения следственных действий в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях были установлены 14 членов группы, после чего группировка «прекратила существование».

В ведомстве отметили, что операция проводилась после обращения «компетентных органов США». Именно они сообщили российским правоохранительным органам о лидере преступного сообщества и посягательствах на информационные ресурсы «зарубежных высокотехнологичных компаний».

Васинского взяли под стражу в Польше, оттуда он был экстрадирован в США. Его подозревали в атаке на поставщика программного обеспечения по управлению ИТ-инфраструктурой Kaseya в июле 2021 года.

Теги
хакер вымогательство Минюст США суд тюремный срок киберпреступник
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