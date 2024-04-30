Университет в США начал отстранять студентов из-за пропалестинских акций

Колумбийский университет в Нью-Йорке начал отстранять от занятий студентов, которые отказались покинуть лагерь пропалестинских протестующих, сообщает Axios.

Руководство университета потребовало студентов покинуть лагерь до 14:00 по местному времени 29 апреля. По данным издания, учащиеся получили уведомления, в которых говорилось, что санкции за неповиновение будут включать в себя «испытательный срок, ограничение доступа, отстранение от занятий и отчисление». Спустя три часа после установленного срока студентов начали отстранять от занятий.

Представитель университета Бен Чанг заявил, что учащиеся, которые были отстранены, не смогут закончить семестр и получить высшее образование. Им также запрещено входить в жилые помещения кампуса и учебные корпуса.

В середине апреля Axios сообщил, что во время пропалестинской акции в кампусе Колумбийского университета были арестованы более 100 человек. После этого в учебных заведениях по всей стране поднялась активность протестующих. По данным The New York Times, по состоянию на 29 апреля на студенческих акциях в поддержку палестинцев в США были задержаны более 800 человек.

В секторе Газа с 7 октября продолжается война, после того как палестинское движение ХАМАС атаковало приграничные регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары и захватывая заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал в секторе Газа наземную операцию.