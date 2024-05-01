На первомайских акциях в Париже начались беспорядки
В Париже начались столкновения с полицией во время первомайской демонстрации, сообщает телеканал BFMTV.
Издание отмечает, что полиция вмешалась после того, как демонстранты начали громить витрины и автобусные остановки. Согласно последним данным, были задержаны 25 человек, всего обыскали более 900 участников акции. Le Figaro отмечает, что полицейские применили слезоточивый газ. Общая численность демонстрантов достигла 50 тыс., власти ожидали до 30 тыс. человек.
В Лионе задержали 22 участника шествия за организацию беспорядков: несколько лиц напали на банк, повредили знаки и другое городское имущество, а также напали полицейских. Два силовика пострадали, уточняет издание. По разным данным, в акциях участвуют от 6,5 тыс. до 13 тыс. человек.
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