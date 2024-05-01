Посольство: Сирия с 1 мая ввела электронные визы, в том числе для россиян

Сирия ввела электронные визы, в том числе для россиян

Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Сирия с 1 мая ввела электронные визы, в том числе для граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в России.

Для этого будет создана специальная платформа. Граждане смогут подать заявления на визу онлайн и получить разрешение на въезд без посещения посольства или консульства. Время рассмотрения заявки составит 72 часа, добавили в диппредставительстве.

В начале марта российский МИД сообщил о подготовке соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией. В настоящее время безвизовое пребывание в этих странах ограничено 90 днями.