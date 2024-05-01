Сирия ввела электронные визы, в том числе для россиян
Сирия с 1 мая ввела электронные визы, в том числе для граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в России.
Для этого будет создана специальная платформа. Граждане смогут подать заявления на визу онлайн и получить разрешение на въезд без посещения посольства или консульства. Время рассмотрения заявки составит 72 часа, добавили в диппредставительстве.
В начале марта российский МИД сообщил о подготовке соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией и Индонезией. В настоящее время безвизовое пребывание в этих странах ограничено 90 днями.
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