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Политика ,  
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Сирия ввела электронные визы, в том числе для россиян

Посольство: Сирия с 1 мая ввела электронные визы, в том числе для россиян
Фото: Salah Malkawi / Getty Images
Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Сирия с 1 мая ввела электронные визы, в том числе для граждан России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в России.

Для этого будет создана специальная платформа. Граждане смогут подать заявления на визу онлайн и получить разрешение на въезд без посещения посольства или консульства. Время рассмотрения заявки составит 72 часа, добавили в диппредставительстве.

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