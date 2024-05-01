В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Два объекта инфраструктуры повреждены в Никополе Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.
«В райцентре побиты <...> два инфраструктурных объекта», — написал он в телеграм-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее Лысак сообщал, что в ночь на 1 мая в области несколько раз прогремели взрывы.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ведомство неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране проанализируют, какие объекты критической инфраструктуры были защищены и какие нет, будут сделаны выводы.
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