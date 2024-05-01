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Военная операция на Украине ,  
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В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава администрации Лысак: два объекта инфраструктуры повреждены в Никополе
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лысак
Сергей Лысак (Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram)

Два объекта инфраструктуры повреждены в Никополе Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.

«В райцентре побиты <...> два инфраструктурных объекта», — написал он в телеграм-канале, не уточнив, о каких именно объектах идет речь. Ранее Лысак сообщал, что в ночь на 1 мая в области несколько раз прогремели взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Зеленский пообещал сделать выводы из ударов по объектам энергетики
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Ведомство неоднократно сообщало о нанесении массированных и групповых ударов по объектам энергетики. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране проанализируют, какие объекты критической инфраструктуры были защищены и какие нет, будут сделаны выводы.

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