Москвичей предупредили о снеге и гололеде на следующей неделе
В понедельник, 6 мая, в Москве местами ожидаются снег и гололедица, сообщил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, 6 мая «пройдут небольшие скоротечные осадки», местами в виде снега. Ночью столбики термометра опустятся ниже нуля, «а значит, на дорогах может появиться гололедица».
Во вторник, 7 мая, также «не обойдется без небольших предутренних заморозков», температура воздуха днем не превысит плюс 10 градусов — это соответствует норме апреля, добавил синоптик. «Возвращение же температуры к среднеклиматическим показателям произойдет только после майских праздников», — продолжил Тишковец. Среднесуточная температура превысит 15 градусов к концу месяца, заключил он.
Ранее синоптики сообщили, что самым теплым днем за месяц стало 27 апреля. Тогда на базовой метеостанции Москвы ВДНХ температура составила плюс 14,3 градуса. Самая теплая апрельская ночь за всю историю наблюдений была 24 апреля 1950 года, тогда температура поднялась до плюс 17,9 градуса.
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