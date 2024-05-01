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На Ставрополье возбудили дело после гибели лошадей на конном заводе

На Ставрополье возбудили дело после гибели лошадей от голода на конном заводе

На Ставрополье возбудили дело после гибели лошадей на конном заводе
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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений о гибели десятков лошадей на конном заводе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Дело завели по статье о жестоком обращении с животными — ст. 245 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Накануне, 30 апреля, волонтеры и зоозащитники начали распространять сообщения о том, что на Ставропольском конном заводе № 170 с февраля умерли от голода несколько десятков лошадей терской породы. Зоозащитница и певица Ольга Орлова написала на своей странице во «ВКонтакте» со ссылкой на волонтеров, что животным не давали воды и корма и не ухаживали за ними. По ее словам, трупы погибших лошадей не убирались и продолжали лежать на территории завода до середины апреля.

Как сообщила Орлова, когда жители хутора Конный, расположенного рядом с заводом, обратили внимание на запах и «забили тревогу», на предприятии начали сжигать трупы животных вместе с резиной. На заводе продолжают оставаться порядка 80 лошадей, большая часть из которых в критическом состоянии, отметила зоозащитница.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Сотрудниками полиции отделения МВД «Александровский» по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ведомства.

РБК также направил запрос в Федерацию конного спорта России, Управление ветеринарии Ставропольского края, Ставропольскому конному заводу № 170, в пресс-службу управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

На сайте Ставропольского конного завода № 170 говорится, что предприятие разводит лошадей двух пород — ахалтекинской и английской.

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Теги
Ставропольский край лошади новости жестокое обращение с животными уголовное дело зоозащита
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