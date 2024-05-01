На Ставрополье возбудили дело после гибели лошадей от голода на конном заводе

На Ставрополье возбудили дело после гибели лошадей на конном заводе

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после сообщений о гибели десятков лошадей на конном заводе, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Дело завели по статье о жестоком обращении с животными — ст. 245 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Накануне, 30 апреля, волонтеры и зоозащитники начали распространять сообщения о том, что на Ставропольском конном заводе № 170 с февраля умерли от голода несколько десятков лошадей терской породы. Зоозащитница и певица Ольга Орлова написала на своей странице во «ВКонтакте» со ссылкой на волонтеров, что животным не давали воды и корма и не ухаживали за ними. По ее словам, трупы погибших лошадей не убирались и продолжали лежать на территории завода до середины апреля.

Как сообщила Орлова, когда жители хутора Конный, расположенного рядом с заводом, обратили внимание на запах и «забили тревогу», на предприятии начали сжигать трупы животных вместе с резиной. На заводе продолжают оставаться порядка 80 лошадей, большая часть из которых в критическом состоянии, отметила зоозащитница.

«Сотрудниками полиции отделения МВД «Александровский» по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили РБК в пресс-службе регионального управления ведомства.

РБК также направил запрос в Федерацию конного спорта России, Управление ветеринарии Ставропольского края, Ставропольскому конному заводу № 170, в пресс-службу управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

На сайте Ставропольского конного завода № 170 говорится, что предприятие разводит лошадей двух пород — ахалтекинской и английской.