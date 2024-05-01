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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове произошел взрыв

Мэр Терехов: в Харькове был слышен взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове раздался взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.

По предварительной информации, он произошел на окраине города, уточнил мэр.

Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

В Харькове прозвучали взрывы
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Украины неоднократно сообщали о взрывах в Харькове. Накануне, 30 апреля, Терехов писал о нескольких взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове произошел взрыв
В Харькове произошел взрыв

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Теги
Харьков взрыв Украина Военная операция на Украине
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