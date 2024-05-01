В Харькове произошел взрыв
В Харькове раздался взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в телеграм-канале.
По предварительной информации, он произошел на окраине города, уточнил мэр.
Перед этим в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.
Власти Украины неоднократно сообщали о взрывах в Харькове. Накануне, 30 апреля, Терехов писал о нескольких взрывах в городе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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