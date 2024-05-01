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Общество ,  
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В Китае при обрушении автомагистрали погибли 19 человек

В провинции Гуандун на юге Китая в результате обрушения участка скоростной автомагистрали погибли 19 человек, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Еще 30 человек были госпитализированы. По состоянию на 11:45 по местному времени (6:45 мск) под завалами на месте происшествия обнаружены 18 транспортных средств.

Обрушение произошло около 2:10 1 мая по местному времени (21:10 мск 30 апреля) в городе Мэйчжоу на автомагистрали Мэйчжоу-Дабу, следующей из Гуандуна в провинцию Фуцзянь. Дорога рухнула на участке длиной почти 18 м и площадью около 184 кв. м.

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В спасательных операциях на месте приняли участие более 500 человек.

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Теги
Китай дорога магистраль обрушение
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