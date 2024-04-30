Правительство освободило льготников от комиссий при оплате ЖКУ

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Правительство определило категории россиян, которые смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи, без комиссии банков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно вступит в силу 1 июля.

В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

В декабре 2023 года Госдума приняла закон, по которому банки с 1 июля 2024 года не смогут взимать комиссии за оплату жилищно-коммунальных услуг с физических лиц, которым нужна социальная поддержка. Перечень категорий сейчас установило правительство. Проект внесли в нижнюю палату еще в 2020 году, но его рассмотрение затянулось.

По оценкам Национального совета по финансовому рынку, размер взимаемой банками комиссии при оплате через них ЖКУ в среднем составляет 1% — с использованием дистанционного обслуживания, 1,5% — через операционного работника и до 3% — при оплате через платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение.