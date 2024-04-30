В подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами
В городском округе Раменский Московской области загорелся склад с пластиковыми трубами, сообщает пресс-служба МЧС.
Огонь охватил 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал, здание самостоятельно покинули 30 человек.
Ранее, 23 апреля, в подмосковных Химках загорелась пристройка к складу с материалами из карбоната. По данным МЧС, пожар локализовали на площади 150 кв. м, никто не пострадал.
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