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Общество ,  
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В подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами

В Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами на площади 2 тыс. кв. м

В подмосковном Раменском загорелся склад с пластиковыми трубами
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В городском округе Раменский Московской области загорелся склад с пластиковыми трубами, сообщает пресс-служба МЧС.

Огонь охватил 2 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал, здание самостоятельно покинули 30 человек.

В Химках загорелась пристройка склада
Общество

Ранее, 23 апреля, в подмосковных Химках загорелась пристройка к складу с материалами из карбоната. По данным МЧС, пожар локализовали на площади 150 кв. м, никто не пострадал.

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