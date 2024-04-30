В Израиле второй за неделю министр попал в больницу

Член чрезвычайного правительства Израиля и экс-глава Минобороны страны Бени Ганц госпитализирован с переломом ноги, сообщил портал Ynet.

Политик получил травму, катаясь на велосипеде недалеко от кибуца Яд-Мордехай у границы с сектором Газа. Как уточняет Ynet, Ганц недавно переехал в эту коммуну. Министра доставили в больницу и сделали операцию на лодыжке. Она прошла успешно.

Это второй случай за неделю, когда израильский чиновник попадает в больницу. Так, 26 апреля, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир был госпитализирован в состоянии средней тяжести после того, как его машина попала в ДТП и перевернулась. Очевидцы рассказали, что он ехал на красный свет.