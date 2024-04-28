⁠Spiegel: Украина запросила у германской компании более 800 дронов Vector

Украина запросила у германской компании более 800 дронов Vector

Украина запросила у германского производителя беспилотников Quantum-Systems GmbH более 800 дронов Vector. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

В середине апреля глава Quantum-Systems Флориан Зайбель вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком посетил Украину. В ходе визита, как рассказал Зайбель, украинские власти выразили заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector. Киев уже подал заявку в специальный штаб по Украине Минобороны ФРГ.

Vector — разведывательный беспилотник самолетного типа. Максимальная дальность его полета — 50 км, скорость — 100 км/ч. Цена одного дрона составляет около €200 тыс.

Quantum-Systems поставляет Украине беспилотники с мая 2022 года. Украинские войска уже получили от немецкой компании 212 дронов. В Quantum-Systems планируют до конца 2024 года поставить Украине в общей сложности 500 беспилотников.

18 апреля Зайбель и Хабек открыли на Украине новый завод Quantum-Systems по производству дронов. Компания планирует инвестировать в производство до €6 млн в течение следующих двух лет.