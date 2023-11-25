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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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МВД Белоруссии признало YouTube-канал «Жопа с усами» экстремистским

МВД Белоруссии объявило YouTube-канал «Жопа с усами» экстремистским

МВД Белоруссии объявило YouTube-канал «Жопа с усами», на котором публикуются сатирические мультфильмы, экстремистским формированием, сообщает Zerkalo.io со ссылкой на обновленный перечень на сайте ведомства.

«Группа граждан, объединенных под именами «Жопа с усами», осуществляет экстремистскую деятельность посредством ряда одноименных сетевых ресурсов», — говорится в перечне организаций и формирований, причастных к экстремистской деятельности. По информации Zerkalo.io, кроме канала на YouTube, МВД также признало экстремистскими аккаунты проекта в соцсетях Telegram, TikTok, X (ранее Twitter), а также логотип «в виде карикатурного изображения ягодиц с усами на зеленом фоне со вписанной надписью «жопа с усами».

МВД Белоруссии признало экстремистской группу под руководством Цепкало
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Валерий Цепкало

На канал «Жопа с усами» подписано 20,7 тыс. подписчиков. «Вам может показаться, что это канал про Лукашенко (президента Белоруссии Александра Лукошенко — прим. РБК), новости Беларуси, политику и Путина (президента России Владимира Путина — прим. РБК), но это абсолютно не так. Все совпадения случайны, а персонажи — вымышлены», — говорится в описании проекта на YouTube.

В 2022 году суд в Белоруссии признал несколько видео, опубликованных на YouTube-канале Юрия Дудя (внесен Минюстом в список иноагентов) «вДудь» экстремистскими материалами. В список тогда попали ролики «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси», «Как жить, если лишают родины» и «NEXTA — главное медиа белорусского протеста».

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Теги
Белоруссия МВД Белоруссии экстремистская организация YouTube

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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