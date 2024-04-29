 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

«РИА Новости» узнало, где работал 12 фигурант дела о теракте в «Крокусе»

«РИА Новости»: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Джумохон Курбонов, 12-й фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», работал на стройке вместе со своим братом Сухробом. Об этом рассказал «РИА Новости» сотрудник хостела, где проживали братья.

«Строится все вокруг. <...> Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо», — сказал собеседник агентства. Как уточнил сотрудник хостела, в заведении, рассчитанном на три тысячи человек, невозможно знать всех лицо, главная задача — поселить мигрантов и обеспечить их проживание.

Джумахон Курбонов родился в 2003 году в таджикском городе Пархор. В хостеле рассказали «РИА Новости», что Курбонов находится в России с лета 2023 года. По словам собеседника агентства, мужчина жил в комнате с десятью людьми.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались здание, открыли стрельбу по пришедшим на концерт группы «Пикник» и устроили поджог. Возник пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

По делу о теракте задержали 11 человек, в том числе предполагаемых непосредственных исполнителей теракта. Все они оказались гражданами Таджикистана. Ответственность за теракт взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Курбонова задержали 26 апреля. По версии следствия, он обеспечивал других участников организованной группы средствами связи и их оплатой.

Курбонову предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, — ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. Суд арестовал его до 22 мая 2024 года.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт хостел стройка мигранты
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало детали о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Суд раскрыл, в чем обвиняют 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Суд отправил под арест 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в КЧР Общество, 08:22
СК раскрыл личности убитых при нападении на полицейских в КЧР Общество, 08:16
В Татарстане женщина насмерть сбила троих подростков Общество, 08:11
В МВД сообщили о погибших и раненых полицейских после нападения в КЧР Общество, 07:55
«РИА Новости» узнало, где работал 12 фигурант дела о теракте в «Крокусе» Общество, 07:51
NYT узнала об опасениях Израиля возможным ордером МУС на арест Нетаньяху Политика, 07:40
Уровень воды в реке Ишим установил новый рекорд в Тюменской области Общество, 07:18
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Овечкин впервые не набрал очков в плей-офф НХЛ, установив три антирекорда Спорт, 07:04
Reuters рассказал, как туристы вытесняют жителей Капри Общество, 07:03
В Турции начали проверку отеля, который взял плату «за национальность» Общество, 06:47
FT назвала размер уплаченных налогов оставшимися в России банками из ЕС Финансы, 06:34
Главы МИД прибалтийских стран обвинили Россию в подавлении сигналов GPS Политика, 06:17
США сбили пять «угрожающих» беспилотников над Красным морем Политика, 05:45
Автор The Traitor of Arnhem раскрыл тайну шпиона из кембриджской пятерки Политика, 05:20