«РИА Новости»: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» работал на стройке

«РИА Новости» узнало, где работал 12 фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Джумохон Курбонов, 12-й фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», работал на стройке вместе со своим братом Сухробом. Об этом рассказал «РИА Новости» сотрудник хостела, где проживали братья.

«Строится все вокруг. <...> Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо», — сказал собеседник агентства. Как уточнил сотрудник хостела, в заведении, рассчитанном на три тысячи человек, невозможно знать всех лицо, главная задача — поселить мигрантов и обеспечить их проживание.

Джумахон Курбонов родился в 2003 году в таджикском городе Пархор. В хостеле рассказали «РИА Новости», что Курбонов находится в России с лета 2023 года. По словам собеседника агентства, мужчина жил в комнате с десятью людьми.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные люди ворвались здание, открыли стрельбу по пришедшим на концерт группы «Пикник» и устроили поджог. Возник пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

По делу о теракте задержали 11 человек, в том числе предполагаемых непосредственных исполнителей теракта. Все они оказались гражданами Таджикистана. Ответственность за теракт взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

Курбонова задержали 26 апреля. По версии следствия, он обеспечивал других участников организованной группы средствами связи и их оплатой.

Курбонову предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, — ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. Суд арестовал его до 22 мая 2024 года.