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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«РИА Новости» узнало детали о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

«РИА Новости»: 12-й фигурант дела о теракте в «Крокусе» прибыл в Россию в 2023-м
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов, который является 12-ым фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле», находится в России с лета 2023 года, сообщил «РИА Новости» сотрудник хостела, где проживал мужчина.

По словам собеседника агентства, Курбонов пересек границу России 3 июля 2023 года. После этого мужчина поселился в хостеле, жил в комнате с десятью людьми, устроился на работу. Как добавил источник «РИА Новости», вместе с Курбоновым также был задержан его брат.

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Джумахон Курбонов

Вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в «Крокус Сити Холл», где должно было состояться выступление группы «Пикник», и открыли стрельбу по пришедшим на концерт. Нападавшие также подожгли здание, начался пожар, который привел к обрушению крыши и полному выгоранию концертного зала. Погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Джумахон Курбонов родился в 2003 году в таджикском городе Пархор. Его задержали 26 апреля. По данным суда, фигурант обеспечивал других участников организованной группы средствами связи и их оплатой.

Курбонову предъявили обвинения в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку, — ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса. Суд арестовал его до 22 мая 2024 года.

Теги
«Крокус Сити Холл» теракт фигуранты дела
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