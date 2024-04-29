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Палестино-израильский конфликт ,  
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Кандидата в президенты США арестовали на митинге за Палестину

В США кандидата в президенты от «Зеленых» Стайн задержали на акции за Палестину
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Палестино-израильский конфликт

Кандидата в президенты США от партии «Зеленых» Джил Стайн задержали на пропалестинском митинге в кампусе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, штат Миссури. Об этом сообщил ее избирательный штаб в X (Twitter).

Помимо Стайн, полицейские арестовали также руководителя ее кампании Джейсона Колла и его заместителя Келли Меррил-Кайер. В избирательном штабе добавили, что арест коснулся более сотни других людей — в основном студентов Вашингтонского университета.

На территории учебного заведения за день до митинга был организован палаточный лагерь. Требования участников лагеря заключались в том, чтобы университет отказался от акций компании Boeing, производящей боеприпасы, используемые «в рамках продолжающегося геноцида палестинского народа в Газе», отметили в избирательном штабе. Команда Стайн поддержала «мирный протест в защиту <...> гражданских свобод».

Под арестом Стайн продержали несколько часов. В своем комментарии по поводу произошедшего она заявила, что на нее надели наручники и «разделили» с другими задержанными, поэтому было непонятно, когда она сможет вызвать адвоката.

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Фото:Gonzalo Fuentes / Reuters

Как уточнили в пресс-службе университета, арест коснулся тех людей, которые отказались собрать палатки и уйти после того, как их неоднократно попросили. В число 100 задержанных вошли 23 студента и четыре сотрудника учебного учреждения. Всем им предъявили обвинение в незаконном проникновении, а некоторым, как предупредили в пресс-службе, могут предъявить обвинение в сопротивлении аресту и нападении, в том числе в нанесении травм трем полицейским. Они получили, в том числе, тяжелое сотрясение мозга и перелом пальца.

Партия «Зеленых», как правило, набирает небольшое количество голосов на выборах президента, в отличие от Демократической или Республиканской партий.

Теги
Палестина протесты Университет Джилл Стайн
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