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На трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы образовалась пробка в 10 км

На трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы возникла пробка в 10 км из-за ДТП
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

На федеральной трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка в сторону Москвы из-за ДТП с участием 14 автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По данным управления, авария произошла около 01:40 15 декабря на 321-м км автодороги М-4 «Дон» неподалеку от города Ефремов Тульской области.

«Произошло столкновение 14 транспортных средств по направлению в Москву. Грузовые и легковые машины, это чисто механические повреждения. Пострадавших, погибших нет», — подчеркнули в пресс-службе.

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Фото:МВД России

Однако на фоне ДТП и сложных погодных условий — сильного снегопада и ветра — образовалось сильное затруднение в движении транспортных средств на федеральной трассе. Пробка растянулась на 10 км.

Позднее сотрудникам ГИБДД удалось нормализовать движение. «В итоге сейчас там нет пробок, скоростной режим соответствует погодным условиям», — добавили в региональном УМВД России.

Помимо этого около 04:00 15 декабря был перекрыт участок дороги М-2 «Крым» со 170-го по 185-й км. «Было принято решение о перекрытии движения, потому что есть затяжные повороты, подъемы, спуски, и в целях недопущения заторов перекрыли, расчищали дорогу около двух часов», — отметили в управлении. Водителей направляли на две альтернативные дороги.

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