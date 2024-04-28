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Общество ,  
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В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика

В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика, сообщило региональное управление МВД.

По данным полиции, около 16:00 27 апреля он ушел из дома в селе Борское и не вернулся. Правоохранители попросили всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, сообщить в дежурную часть.

К поискам мальчика подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области, говорится на странице отряда во «ВКонтакте». Позже полиция и «ЛизаАлерт» сообщили, что ребенка нашли. Где он находился все время до этого, не уточняется.

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Фото:МЧС России

Накануне «Центр поиска пропавших людей Самарской области» и уполномоченный МФЦ региона договорились об информационном взаимодействии. В рамках совместного проекта МФЦ будут размещать в официальных группах ориентировки на пропавших людей, а также предоставлять посетителям буклеты и брошюры с правилами безопасности и информацией, что делать, если гражданин нашел дезориентированного человека, пропал близкий человек или он потерялся сам.

В центре поиска отметили, что МФЦ ежедневно посещают около 9 тыс. человек, а время ожидания в очереди в среднем составляет около 4 мин — «достаточно для того, чтобы увидеть ориентировку или остановить взгляд на полезной информации». Директор центра Владимир Рябов подчеркнул, что соглашение с МФЦ открывает возможности более оперативного оповещения людей по поиску. «Самое важное, что для нас есть, — время, и чаще всего на поисках мы боремся именно со временем», — отметил он.

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Теги
Самарская область полиция ребенок Дети «Лиза Алерт»
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