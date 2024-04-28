 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Ростовской области мужчина застрелил 17-летнюю девушку

В Ростовской области мужчина расстрелял машину и убил 17-летнюю девушку
Фото: СК России по Ростовской области
Фото: СК России по Ростовской области

В Ростовской области мужчина открыл стрельбу по автомобилю, погибла 17-летняя девушка, подозреваемый задержан. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 27 апреля мужчина, находясь на грунтовой дороге у сельскохозяйственного поля в Цимлянском районе, открыл стрельбу по проезжавшему мимо автомобилю. В машине находились 18-летний юноша и его 17-летняя знакомая. Девушка получила ранения, ее доставили в больницу, там она скончалась.

Подозреваемого задержали, им оказался 37-летний мужчина. Его подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК завел второе уголовное дело после стрельбы в полицейского в Петербурге
Общество

По данным издания Donday, за рулем автомобиля находился 18-летний парень: он предложил девушке покататься по деревне, а затем припарковался на обочине поля. Местный житель, который владел участком, открыл по машине стрельбу из карабина «Сайга», все четыре пули попали в девушку.

Телеграм-канал Baza также пишет, что по подозрению в убийстве задержали фермера. Он объяснил, что стрелял по колесам машины, чтобы «спугнуть» людей в ней, — мужчина подумал, что они приехали ради кражи скота.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Ростовская область стрельба уголовное дело убийство
Материалы по теме
В Турции полицейский открыл стрельбу в участке и ранил двух коллег
Общество
В Финляндии задержали депутата «Истинных финнов» из-за стрельбы у кафе
Общество
В Улан-Удэ один человек пострадал при стрельбе из травмата
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Кремле заявили о стремлении Польши быть «впереди телеги» Политика, 15:29
Калужский губернатор рассказал о последствиях падения дронов у нефтебазы Политика, 15:06
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь до конца августа Экономика, 14:46
В Самарской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика Общество, 14:40
Экс-тренер «Зенита» стал президентом «Порту» Спорт, 14:21
МИД исключил обмен российских активов на территории после статьи WSJ Политика, 14:15
В Ростовской области мужчина застрелил 17-летнюю девушку Общество, 14:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
ТАСС узнал, какие подразделения ВМФ войдут в Днепровскую флотилию Политика, 14:01
Кремль назвал изъятие активов России гвоздем в гроб экономики Запада Экономика, 13:58
Конор Макгрегор стал совладельцем крупнейшего промоушена кулачных боев Спорт, 13:43
Минобороны сообщило о взятии под контроль Новобахмутовки в ДНР Политика, 13:37
РФС оценит идею Андрея Тихонова «отправить в Махачкалу» женщину-арбитра Спорт, 13:31
Объект связи получил повреждения после атаки дрона на белгородское село Политика, 13:29
⁠Минздрав Латвии отказался запретить поставки лекарств из России Политика, 13:25