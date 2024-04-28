В Ростовской области мужчина застрелил 17-летнюю девушку

Фото: СК России по Ростовской области

В Ростовской области мужчина открыл стрельбу по автомобилю, погибла 17-летняя девушка, подозреваемый задержан. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 27 апреля мужчина, находясь на грунтовой дороге у сельскохозяйственного поля в Цимлянском районе, открыл стрельбу по проезжавшему мимо автомобилю. В машине находились 18-летний юноша и его 17-летняя знакомая. Девушка получила ранения, ее доставили в больницу, там она скончалась.

Подозреваемого задержали, им оказался 37-летний мужчина. Его подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным издания Donday, за рулем автомобиля находился 18-летний парень: он предложил девушке покататься по деревне, а затем припарковался на обочине поля. Местный житель, который владел участком, открыл по машине стрельбу из карабина «Сайга», все четыре пули попали в девушку.

Телеграм-канал Baza также пишет, что по подозрению в убийстве задержали фермера. Он объяснил, что стрелял по колесам машины, чтобы «спугнуть» людей в ней, — мужчина подумал, что они приехали ради кражи скота.