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Конфликт на Украине привел к росту инвестиций в производителей дронов

Bloomberg: конфликт на Украине привел к росту инвестиций в работающие с оборонкой стартапы
Кризис привел к дефициту финансирования стартапов в Европе. Но в сферах, близких к военным технологиями, все обстоит ровно наоборот: они получили больше денег и интерес к ним усилился
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Европейские технологические компании, работающие с оборонной промышленностью, в 2022 году, после начала российской военной операции на Украине, привлекли рекордные объемы финансирования, в том числе со стороны частных инвесторов, сообщает Bloomberg.

Инвестиции в аэрокосмическую отрасль и оборону в прошлом году достигли рекордно высокого уровня — почти €780 млн, уточняет агентство.

«Украина, вероятно, показала, что демократии должны быть производителями технологий, а не потребителями технологий», — заявил соучредитель компании Helsing.AI Гундберт Шерф, который ранее был старшим советником министерства обороны Германии. Компания разрабатывает системы искусственного интеллекта для оборонных проектов, в том числе для оперативного контроля поля боя и анализа информации в реальном времени.

Особый интерес вызывают у инвесторов технологии двойного назначения, которые могут быть использованы как в интересах обороны, так и в других отраслях.

В октябре 2022 года инвестиции в размере $17,5 млн получила компания Quantum-Systems, которая производит беспилотные летательные аппараты и станции, позволяющие развертывать и запускать дроны без участия человека-оператора. В 2022 году Quantum-Systems поставила 42 беспилотных летательных аппарата через Вооруженные силы Германии для поддержки украинской армии.

После роста процентных ставок в Европе многие стартапы испытали спад инвестиций, однако это не коснулось компаний, работающих в сфере аэрокосмических и оборонных технологий, которые продолжали привлекать инвестиции, несмотря на экономический спад, отмечает агентство.

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Наряду с усилением государственный оборонных программ в апреле НАТО запустило программу инвестирования €1 млрд в стартапы в области технологий, «соответствующие стратегическим целям блока». Оборонный фонд Европейского союза также выделил €1,2 млрд на 61 оборонный научно-исследовательский проект.

Немецкий производитель ракет также заметил растущий интерес инвесторов к технологиям двойного назначение после начала боевых действий на Украине, уточняет Bloomberg.

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