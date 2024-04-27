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В Финляндии задержали депутата «Истинных финнов» из-за стрельбы у кафе

Yle: в Хельсинки задержали депутата «Истинных финнов» из-за стрельбы у ресторана
Тимо Ворнанен
Тимо Ворнанен (Фото: timo-vornanen.fi)

Полиция Хельсинки задержала мужчину по подозрению в стрельбе у ресторана. По данным телерадиокомпании Yle, речь идет о депутате националистической партии «Истинные финны» Тимо Ворнанена.

По данным полиции, 54-летний мужчина поссорился с посетителем заведения и совершил выстрел из малокалиберного пистолета в землю у дверей заведения. В результате ЧП никто не пострадал.

Ворнанен по профессии полицейский и увлекается охотой, сообщает Yle.

Проведение расследования в отношении Ворнанена подтвердил партийный секретарь «Истинных финнов» Харри Вуоренпяя в соцсети Х (Twitter). По его словам, депутат «Истинных финнов» причастен к инциденту, в объединении ждут дополнительную информацию от полиции.

На выборах в Финляндии 2023 года партия «Истинные финны» набрала 20% голосов и получила 46 мест в парламенте.

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Здание парламента Абхазии

В Петербурге в начале апреля помощника депутата задержали за стрельбу по людям. Мужчина перезарядил травматический пистолет у головы одного из посетителей ресторана, а после ранил другого в ногу. Нападавшим оказался Дмитрий Сенин, помощник депутата законодательного собрания Ленобласти. Суд арестовал Сенина до 13 июня.

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