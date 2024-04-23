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В АТОР назвали страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта

В АТОР назвали страны, куда россияне могут поехать без загранпаспорта
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили направления для отдыха россиян на майских праздниках, куда можно поехать без загранпаспорта и виз.

В список вошли Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Южная Осетия и Абхазия.

Проще всего россиянам добираться до Белоруссии. Самолеты в Минск вылетают из 11 городов России. Кроме того, из Москвы и Петербурга есть рейсы в Гомель, из Москвы также можно улететь в Брест, отметили в АТОР.

В Казахстан из столицы России и регионов есть прямые рейсы в Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. В АТОР также предупредили, что в Армении по внутреннему паспорту россияне могут въехать только через международные аэропорты Еревана и Гюмри.

Турфирмы заявили о сотнях заявок на туры в Европу и очередях на Шенген
Бизнес
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

В апреле в российских турфирмах сообщили о повышении интереса россиян к европейским турам. Перед началом летнего сезона туристические агентства зафиксировали рост спроса на комбинированные туры, включающие посещение нескольких стран.

При этом количество заявок россиян на получение шенгенских виз превышает пропускную способность европейских консульств. Наибольший интерес у туристов вызывают Италия, Франция и Испания.

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