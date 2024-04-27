Ростовского 17-летнего самбиста арестовали по делу об избиении людей

В Ростове арестовали 17-летнего самбиста по делу об избиении людей на камеру

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В Ростовской области суд арестовал 17-летнего администратора канала, который избивал людей, записывая это на видео, и выкладывал ролики в интернет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Следствие полагает, что молодой человек, действуя из хулиганских побуждений, причинил телесные повреждения людям. Свои действия молодой человек снимал на видео, а ролики публиковал в мессенджере на канале, который администрировал.

Против подростка завели уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса — хулиганство с применением оружия или предметов в этом качестве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Речь идет о самбисте, задержанном накануне в Таганроге. Телеграм-канал SHOT писал, что подросток, который занимается самбо, бил людей на улицах Ростова-на-Дону — сам нападал на них, кидал их на землю и ломал пальцы. Местное издание 161.ru также называет его самбистом.

Телеграм-канал Mash тем же вечером показал видео, на котором задержанный ростовскими полицейскими представляется и говорит, что он — уроженец Украины, приехавший в Россию в 2013 году. Все это время подросток стоит на коленях, на его губах видна кровь. Молодой человек приносит извинения за свои действия. «Справедливость меня нашла. Я был наказан», — говорит он на записи.