Врач Кондрахин сообщил, что только из-за ибупрофена синдром развиться не может

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Синдром Стивенса — Джонсона (ССД) — это острая аллергическая реакция на любое химическое вещество, которая может возникнуть на любой лекарственный препарат, в том числе ибупрофен. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты, комментируя результаты исследования, опубликованного в журнале Clinical Case Reports.

«Целый ряд синтетических медикаментов может вызвать этот синдром, в частности нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относится ибупрофен. Такая реакция может возникать и на антибиотики, психотропные вещества, цитостатики, пищу, напитки, может быть спровоцирована стафилококками или патогенной кишечной палочкой», — рассказал РБК врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Считается, что для возникновения синдрома Стивенса — Джонсона обязательно должна быть генетическая предрасположенность, добавил Болибок.

«Сам по себе этот синдром очень редкий. И еще раз повторю — это взаимодействие генетики организма с химическим токсином. То есть этот синдром развивается только у людей с определенным генетическим набором», — сказал Болибок.

Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил, что ССД связан с аллергической непереносимостью и может возникнуть на любой препарат, в том числе на ибупрофен.

«Потому что любое химическое вещество в нашем организме является ксенобиотиком, то есть чужеродным. Этот синдром не связан с приемом лишь ибупрофена. Дело не в передозировке. Синдром Стивенса — Джонсона — это одна из форм иммунного ответа на применение того или иного препарата. То есть у кого-то может развиться крапивница, у кого отек Квинке возникает на тот или иной препарат. Тот случай, который приведен в статье, не эксклюзивно к ибупрофену относится», — сказал Кондрахин.

ССД — острое токсико-аллергическое заболевание, основной характеристикой которого выступают высыпания на коже и слизистых оболочках.