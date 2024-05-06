Врачи оценили риск развития синдрома Стивенса — Джонсона из-за ибупрофена
Синдром Стивенса — Джонсона (ССД) — это острая аллергическая реакция на любое химическое вещество, которая может возникнуть на любой лекарственный препарат, в том числе ибупрофен. Об этом рассказали РБК опрошенные эксперты, комментируя результаты исследования, опубликованного в журнале Clinical Case Reports.
«Целый ряд синтетических медикаментов может вызвать этот синдром, в частности нестероидные противовоспалительные препараты, к которым относится ибупрофен. Такая реакция может возникать и на антибиотики, психотропные вещества, цитостатики, пищу, напитки, может быть спровоцирована стафилококками или патогенной кишечной палочкой», — рассказал РБК врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Считается, что для возникновения синдрома Стивенса — Джонсона обязательно должна быть генетическая предрасположенность, добавил Болибок.
«Сам по себе этот синдром очень редкий. И еще раз повторю — это взаимодействие генетики организма с химическим токсином. То есть этот синдром развивается только у людей с определенным генетическим набором», — сказал Болибок.
Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил, что ССД связан с аллергической непереносимостью и может возникнуть на любой препарат, в том числе на ибупрофен.
«Потому что любое химическое вещество в нашем организме является ксенобиотиком, то есть чужеродным. Этот синдром не связан с приемом лишь ибупрофена. Дело не в передозировке. Синдром Стивенса — Джонсона — это одна из форм иммунного ответа на применение того или иного препарата. То есть у кого-то может развиться крапивница, у кого отек Квинке возникает на тот или иной препарат. Тот случай, который приведен в статье, не эксклюзивно к ибупрофену относится», — сказал Кондрахин.
ССД — острое токсико-аллергическое заболевание, основной характеристикой которого выступают высыпания на коже и слизистых оболочках.
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