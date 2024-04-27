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В некоторых районах Москвы за час выпало более 70% месячной нормы осадков

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В некоторых столичных районах за час выпало больше 70% месячной нормы осадков, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в телеграм-канале.

Сильный дождь прошел с 10:00 до 11:00 мск. Основная часть воды уходит через ливневую канализацию, сообщили в пресс-службе ведомства. В случае необходимости бригады «Мосводостока» откачивают воду.

В комплексе городского хозяйства предупредили, что в ближайшие часы осадки в столице продолжатся, порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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Утром 27 апреля синоптики предупредили о начале сильного дождя в Москве и Подмосковье. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице выпадет 10–12 мм осадков, или 30% от месячной нормы. По его словам, в Реутове за час выпало 25 мм осадков при месячной норме 37 мм.

На улицах столицы дежурят 300 бригад и 290 машин «Мосводостока». Около 12:00 мск синоптик Михаил Леус сообщил, что сильные дожди в Москве закончились, однако в течение дня возможны кратковременные осадки.

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