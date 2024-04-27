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Водопад на улице, озеро во дворе: как ливнем затопило часть улиц в Москве
Появились кадры последствий сильного ливня в Москве
В Москве в субботу, 27 апреля, прошел сильный ливень. Синоптики предупреждали, что в городе может за день выпасть до 30% месячной нормы осадков. На кадрах, которые публикуют москвичи, видно, как на некоторых улицах образовались глубокие лужи, через них пытаются проехать машины, курьеры на велосипедах и пройти люди.
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