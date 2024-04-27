Кремль выступил за дальнейшие контакты Баку и Еревана

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном и считает их необходимыми «для общей разрядки», ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать проходящие в Армении акции протеста из-за демилитаризации границы с Азербайджаном.

«Нет, мы не хотели бы это комментировать (акции протеста. — РБК). Вы знаете, что мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном и считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня с тем, чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне News.am сообщал, что около 20 военнослужащих-контрактников из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, которые требуют на протестах остановить делимитацию границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне приграничных территорий.

19 апреля Ереван и Баку договорились о начале процесса делимитации границ, начав с сел в Тавушском районе.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, между странами нужно восстановить те границы, которые были на момент распада СССР. Он говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении, но расположены рядом с четырьмя армянскими селами в Тавушской области.

На акцию против процедуры вышли жители нескольких армянских сел. В села Воскепар и Киранц прибыли военные, чтобы разминировать территории в рамках делимитации. Жители населенных пунктов блокировали автодорогу Ереван — Тбилиси на ближайшем к ним участке. В Киранц направили отряд спецназа после того, как жители Киранца и соседнего Воскепара перекрыли дорогу у населенных пунктов.

Ранее Азербайджан установил контроль над Нагорным Карабахом.