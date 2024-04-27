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В Москве задержали подростка из-за призывов к пропаганде терроризма

В Москве задержан подросток за призывы к пропаганде терроризма

В Москве задержали подростка из-за призывов к пропаганде терроризма
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В Москве задержали 16-летнего подростка из-за призывов к пропаганде терроризма, сообщила пресс-служба столичного СК.

По информации следствия, 17 марта молодой человек, находясь в квартире на улице Кантемировской, разместил в публичном телеграм-канале комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории России.

По месту жительства фигуранта прошли обыски, у него изъяли технические устройства.

Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса — публичные призывы к пропаганде терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Жителя Канска отправили в колонию за призывы к подрыву Крымского моста
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Фото:Владислав Шатило / РБК

В сентябре 2023 года жителя Канска приговорили к семи годам колонии особого режима за призывы к насилию над русскими и подрыву Крымского моста.

Суд установил, что он размещал в соцсетях посты, содержащие призывы к «совершению насильственных действий в отношении русского населения, а также к подрыву Крымского моста».

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Теги
пропаганда терроризма подросток Москва уголовное дело
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