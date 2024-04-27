Глава Татарстана сообщил об инаугурации Путина 7 мая

Рустам Минниханов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства. Видеофрагмент заседания опубликовало издание «Татмедиа» в телеграм-канале.

«Первая декада мая насыщена праздничными и общественно-политическими событиями. <...> Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента России Владимира Путина — планируется 7 мая», — сказал Минниханов.

26 апреля о запланированной на 7 мая церемонии вступления Путина в должность президента сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. На заседании комитета он сообщил, что 6 мая сенаторы должны будут пройти ПЦР-тестирование на COVID-19.

Инаугурация в 2024 году станет пятой для Путина. На выборах в марте действующего президента поддержали 87,28% избирателей. Окончательная явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн избирателей.

В 2018 году инаугурация Путина также состоялась 7 мая.