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Политика ,  
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В Крыму заявили о перезагрузке системы власти на выборах в сентябре

Константинов заявил о перезагрузке всей системы власти в сентябре
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Андрей Рубцов / ТАСС)

В рамках избирательной кампании 2024 года в Крыму произойдет перезагрузка всей системы власти, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов «РИА Новости».

«Позади пять лет работы. Она, безусловно, была успешной, Крым развивался все эти годы.<...> Однако перезагрузка нужна, необходимо обновляться, усиливаться для решения тех задач, которые ставит перед нами время», — сказал он.

Стратегия такого обновления согласована с главой Крыма Сергеем Аксеновым, добавил Константинов.

Путин поддержал выдвижение главы Крыма Аксенова на новый срок
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Выборы высших должностных лиц пройдут в единый день голосования 8 сентября в 19 субъектах России.

После присоединения Крыма к России по итогам референдума Владимир Путин назначил Аксенова врио главы республики, а осенью того же года крымские депутаты единогласно избрали его главой субъекта. В сентябре 2019 года Аксенова переизбрали главой Крыма на второй пятилетний срок. Путин поддержал выдвижение Аксенова на предстоящих выборах.

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Теги
Крым Единый день голосования смена власти Выборы Владимир Константинов
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