Жителя Омска заподозрили в реабилитации нацизма

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Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма против 25-летнего жителя Омска, сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина написал комментарий, «в котором в грубой и нецензурной форме высказал негативную оценку личности и действий Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, а также отрицал факты установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобряя преступления, установленные указанным приговором, распространил заведомо ложные сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».

Дело возбудили по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса, за него предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Омич признал вину, суд назначил ему подписку о невыезде, а по месту жительства мужчины провели обыски.

В начале апреля на 21-летнего жителя города Бердска в Новосибирской области возбудили уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма.

По версии следствия, в мае 2022 года бердчанин в своем аккаунте «в одной из социальных сетей» опубликовал видеоролик, «который по своему содержанию выражает явное неуважение к обществу о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».