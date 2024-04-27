В селе Абатское Тюменской области объявили экстренную эвакуацию

Глава Абатского района выступил с обращением об экстренной эвакуации

Фото: glava_vasiliev_72 / Telegram

Из-за угрозы затопления улиц в селе Абатское Тюменской области объявлена экстренная эвакуация. Об этом сообщил в своем видеообращении глава Абатского района Александр Васильев.

«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал он.

Васильев призвал жителей, чьи дома попадают в зону затопления и подтопления, взять документы, ценные вещи, белье и лекарства, отключить электричество и газ и прибыть в пункт сбора или ПВР.

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское по состоянию на 10:00 (8:00 мск) достиг 1199 см.

Число эвакуированных людей в Тюменской области превысило 5,1 тыс. В регионе остаются подтопленными 180 жилых домов, 523 дачных дома, свыше 2,8 тыс. приусадебных участков и 19 участков дорог.

В области 8 апреля ввели режим ЧС из-за угрозы паводка. Он также действует в Курганской и Оренбургской областях, в последней ему придали федеральный статус.