Протестующие перекрыли трассу между Арменией и Грузией у озера Севан

Протестующие перекрыли трассу между Арменией и Грузией у озера Севан

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Жители Гегаркуникской области Армении перекрыли часть трассы Армения — Грузия у озера Севан в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянское информагентство Factor.

По данным Factor, участники акции заявили, что не отдадут земли Азербайджану и назвали решение о делимитации «односторонней уступкой». Один из участников митинга предложил начать факельное шествие в Ереван.

Блокировать дороги жители Тавушской области начали 20 апреля. До этого Армения и Азербайджан приняли решение о делимитации границы. Процедура должна была начаться в селах в Тавушском регионе. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать Баку четыре населенных пункта.

В армянские села Воскепар и Киранц прибыли военные, чтобы подготовить территории к делимитации и разминировать их. В ответ жители населенных пунктов заблокировали автодорогу Ереван — Тбилиси. По словам участников митинга, премьер Армении Никол Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ.

Договориться с протестующими пытались сотрудники полиции, позднее в село Киранц направили спецназ. Акции протеста в Киранце и Воскепара продолжаются.