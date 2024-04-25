Гергиев заявил о дрожи в здании Мариинки из-за стройки под ним метро
Из-за строительства станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге ситуация в основном здании Мариинского театра приняла «драматический характер», заявил худрук Мариинки и директор Большого театра Валерий Гергиев в интервью «Российской газете».
Работы под землей ежедневно вызывают в здании «крупную дрожь», которая ощущается на верхней репетиционной сцене, рассказал Гергиев.
«В 1860 году построили этот театр не для того, чтобы под ним что-то бурили. На самом деле этот разговор ныне принял уже драматический характер», — заявил Гергиев в интервью.
По его словам, из-за сложившейся ситуации «надо идти в суд, надо идти к Генеральному прокурору, надо идти к президенту страны». Решение властей города строить метро под театром Гергиев назвал вредительской политикой. Предыдущее руководство Петербурга давало обещание ничего не бурить под зданием, добавил он.
Если из-за нынешней обстановки историческую сцену театра закроют на реконструкцию, половина коллектива Мариинского театра может оказаться на улице, подчеркнул Гергиев.
Станция «Театральная» строится на Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метро. В 2024 году планируется запустить движение к станции «Горный институт», и тогда через «Театральную» откроется транзит от действующей станции «Спасская». Саму станцию у Мариинки собираются открыть не ранее 2028 года. Первый поезд, грузовой, к ней прошел в конце марта.
Выход из новой станции построят на Театральной площади Петербурга, где расположен Мариинский театр. В 2020 году Гергиев выступал против этого решения. По его словам, необходимо сохранить площадь в том виде, в котором она была 150 лет назад.
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