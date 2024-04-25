 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Гергиев заявил о дрожи в здании Мариинки из-за стройки под ним метро

Гергиев: в Мариинке ощущается дрожь из-за строительства метро под зданием

Из-за строительства станции метро «Театральная» в Санкт-Петербурге ситуация в основном здании Мариинского театра приняла «драматический характер», заявил худрук Мариинки и директор Большого театра Валерий Гергиев в интервью «Российской газете».

Работы под землей ежедневно вызывают в здании «крупную дрожь», которая ощущается на верхней репетиционной сцене, рассказал Гергиев.

«В 1860 году построили этот театр не для того, чтобы под ним что-то бурили. На самом деле этот разговор ныне принял уже драматический характер», — заявил Гергиев в интервью.

По его словам, из-за сложившейся ситуации «надо идти в суд, надо идти к Генеральному прокурору, надо идти к президенту страны». Решение властей города строить метро под театром Гергиев назвал вредительской политикой. Предыдущее руководство Петербурга давало обещание ничего не бурить под зданием, добавил он.

Если из-за нынешней обстановки историческую сцену театра закроют на реконструкцию, половина коллектива Мариинского театра может оказаться на улице, подчеркнул Гергиев.

В Петербурге к строящейся станции «Театральная» пустили первый поезд
Экономика

Станция «Театральная» строится на Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии метро. В 2024 году планируется запустить движение к станции «Горный институт», и тогда через «Театральную» откроется транзит от действующей станции «Спасская». Саму станцию у Мариинки собираются открыть не ранее 2028 года. Первый поезд, грузовой, к ней прошел в конце марта.

Выход из новой станции построят на Театральной площади Петербурга, где расположен Мариинский театр. В 2020 году Гергиев выступал против этого решения. По его словам, необходимо сохранить площадь в том виде, в котором она была 150 лет назад.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Валерий Гергиев Мариинский театр Метро Санкт-Петербург
Валерий Гергиев фото

Валерий Гергиев

дирижер, глава Мариинского и Большого театров
2 мая 1953 года
Материалы по теме
Швыдкой исключил объединение Большого и Мариинского театров
Общество
В Мариинке заверили, что Гергиев «распределит внимание между столицами»
Политика
В Петербурге к строящейся станции «Театральная» пустили первый поезд
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Блинкена встретили без красной дорожки во время визита в Китай Политика, 03:27
Politico узнала о сомнениях в США в победе Украины даже после их помощи Политика, 03:04
США заявили об отражении ударов хуситов по кораблям в Аденском заливе Политика, 02:44
Гергиев заявил о дрожи в здании Мариинки из-за стройки под ним метро Общество, 02:30
Депутат Европарламента из ФРГ уволит обвиненного в шпионаже помощника Политика, 02:15
На юге Италии нашли доримский некрополь VIII—VII вв. до нашей эры Общество, 01:50
МИД объяснил недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США Политика, 01:31
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Аналитики заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России Политика, 01:05
Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе Политика, 00:46
В Варшаве в течение месяца будут включать сигналы тревоги для проверки Политика, 00:40
СК отчитался о постановке бывших мигрантов на воинский учет в Дагестане Общество, 00:26
ВОЗ выявила рост популярности электронных сигарет среди подростков Общество, 00:01
«Эксперимент удался». Что говорят об итогах плей-офф КХЛ Спорт, 00:00
АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы Экономика, 00:00