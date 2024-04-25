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Жителя Подмосковья в розыске задержали в Адлере с тушей дельфина

Находящегося в розыске жителя Подмосковья задержали в Адлере с тушей дельфина

Жителя Подмосковья в розыске задержали в Адлере с тушей дельфина
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Жителя Московской области, который находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, задержали в Адлере с тушей дельфина. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовного розыска по городу Сочи нашли в соцсети видео, на котором мужчина забрал с пляжа тушу дельфина и занес в подъезд жилого дома. Оперативники установили его личность и выяснили, что это 40-летний житель Московской области, который находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что мужчина понес тушу дельфина домой, чтобы его приготовить.

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Фото:David McNew / Getty Images

Мужчину заключили под стражу. «В ближайшее время он будет передан инициатору розыска», — сообщили в МВД.

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Теги
Московская область Адлер Сочи дельфин розыск федеральный розыск наркотики
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