Находящегося в розыске жителя Подмосковья задержали в Адлере с тушей дельфина

Жителя Подмосковья в розыске задержали в Адлере с тушей дельфина

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Жителя Московской области, который находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков, задержали в Адлере с тушей дельфина. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники уголовного розыска по городу Сочи нашли в соцсети видео, на котором мужчина забрал с пляжа тушу дельфина и занес в подъезд жилого дома. Оперативники установили его личность и выяснили, что это 40-летний житель Московской области, который находится в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что мужчина понес тушу дельфина домой, чтобы его приготовить.

Мужчину заключили под стражу. «В ближайшее время он будет передан инициатору розыска», — сообщили в МВД.