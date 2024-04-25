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Путин обсудит запрет на работу в госорганах из-за судимостей в семье

Путин пообещал обсудить запрет на работу в госорганах из-за судимостей в семье
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Кадровая политика в отношении людей, желающих работать в госорганах, должна принимать в расчет деловые качества людей при трудоустройстве, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Так он ответил на вопрос о том, можно ли отменить запрет на работу на государственной службе или в правоохранительных органах для людей, у родителей которых есть судимости.

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой. Но все зависит в данном случае, я думаю, от конкретных ситуаций. Я обязательно этот вопрос подниму на обсуждении с коллегами», — пообещал Путин. Он добавил, что никто не должен отвечать за действия членов семьи.

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Трудовой кодекс гласит, что каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в свободе выбора работы вне зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения.

Согласно ч. 6 ст. 86 Уголовного кодекса о судимости, погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные кодексом, связанные с судимостью.

Если кандидат будет соответствовать требованиям работодателя и понравится ему, информация о судимости родственников не должна повлиять на трудоустройство.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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