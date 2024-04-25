Путин обсудит запрет на работу в госорганах из-за судимостей в семье

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Кадровая политика в отношении людей, желающих работать в госорганах, должна принимать в расчет деловые качества людей при трудоустройстве, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Так он ответил на вопрос о том, можно ли отменить запрет на работу на государственной службе или в правоохранительных органах для людей, у родителей которых есть судимости.

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой. Но все зависит в данном случае, я думаю, от конкретных ситуаций. Я обязательно этот вопрос подниму на обсуждении с коллегами», — пообещал Путин. Он добавил, что никто не должен отвечать за действия членов семьи.

Трудовой кодекс гласит, что каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в свободе выбора работы вне зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения.

Согласно ч. 6 ст. 86 Уголовного кодекса о судимости, погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные кодексом, связанные с судимостью.

Если кандидат будет соответствовать требованиям работодателя и понравится ему, информация о судимости родственников не должна повлиять на трудоустройство.