ВОЗ выяснила, в какой стране Европы дети пьют больше всего

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Нормализация употребления алкоголя в Англии привела к тому, что местные дети выпивают чаще других несовершеннолетних в Европе, сообщила The Times со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании уточняется, что каждый третий 11-летний ребенок (35% мальчиков и 34% девочек) и половина 13-летних детей (50% мальчиков и 57% девочек) в Англии уже пили спиртные напитки. «Это самый высокий уровень употребления алкоголя среди несовершеннолетних из 44 стран, изученных ВОЗ, согласно отчету по данным 280 тыс. детей», — отметили в ВОЗ.

Исследователи обратили внимание, что чаще всего пьют дети из богатых семей, копируя поведение родителей, которые периодически употребляют вина.

Кроме того, данные детского употребления алкоголя из Франции и Испании оказались намного ниже, чем в Англии, несмотря на то что в этих странах существует традиционная культура питья, предполагающая приучение детей к вину с раннего возраста.

По данным ВОЗ, более половины (57%) 15-летних хотя бы раз пробовали алкоголь (56% мальчиков и 59% девочек), и почти 40% сообщили, что употребляли алкоголь за последние 30 дней (36% мальчиков и 38% девочек). В целом в Европе в результате употребления алкоголя ежедневно умирают около 2500 человек.

Исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» проводится каждые четыре года, в представленном томе приведены данные за 2021–2022 годы.