 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья

Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья за взятки

Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья
Video

Следователи попросили арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову по делу о получении взятки. Об этом сообщили РБК в Тверском суде Москвы.

В суде следователь заявил, что Стригункова обвиняется в получении в качестве взятки не менее 123 млн руб., передает «РИА Новости». Ранее стало известно, что Стригункову задержали по подозрению в получении откатов по контрактам, связанным с ремонтом больниц на территории Московской области.

Стригункова занимала пост первого зампреда подмосковного правительства с февраля 2022 года по март 2024 года. Она курировала блок здравоохранения.

Стали известны подробности дела экс-зампреда правительства Подмосковья
Политика
Светлана Стригункова

В январе суд в Москве арестовал заместителя министра здравоохранения Подмосковья Александра Захарова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Его назначили на должность заместителя министра здравоохранения региона в сентябре 2021 года.

«Коммерсантъ» написал, что, по версии обвинения, средства чиновник получал от компаний, которые занимаются капитальным и текущим ремонтом подмосковных больниц. Захаров дал показания на Стригункову: по его словам, он отдавал ей часть полученных денег.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Подмосковье Московская область Минздрав взятка откат арест
Материалы по теме
Бывшего зампреда правительства Подмосковья задержали за взятку
Политика
Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО
Общество
Защита замминистра обороны Иванова отвергла обвинение в денежной взятке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37) Инвестиции, 16:51
Следствие попросило заочно арестовать блогера Kamikadze Di Политика, 18:35
Путин анонсировал поездку в Китай в мае Политика, 18:31
Врачи напомнили о порочной практике после решения властей по антибиотикам Общество, 18:27
В Брянской области дрон ВСУ попал в автобус, четверо пострадали Общество, 18:23
Путин высказался по поводу перегрева на рынке жилья Недвижимость, 18:21
Потолки и окна в пол, ванна у окна: о новостройках в Петербурге РБК и ПИК, 18:21
Путин поручил сократить время пути от Москвы до черноморских курортов Общество, 18:17
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Суд арестовал счета Тимура Иванова Политика, 18:13
Россия решила выслать двух латвийских дипломатов Политика, 18:06
Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Уралом» Спорт, 18:00
АвтоВАЗ предупредил о скором росте цен Бизнес, 18:00
Путин пообещал «навести порядок» в Донбассе Политика, 17:59
Путин заявил, что «народный ВПК» работает вовсю Политика, 17:47
МЧС назвало причину пожара на востоке Москвы Общество, 17:44