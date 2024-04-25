Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья

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Следователи попросили арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову по делу о получении взятки. Об этом сообщили РБК в Тверском суде Москвы.

В суде следователь заявил, что Стригункова обвиняется в получении в качестве взятки не менее 123 млн руб., передает «РИА Новости». Ранее стало известно, что Стригункову задержали по подозрению в получении откатов по контрактам, связанным с ремонтом больниц на территории Московской области.

Стригункова занимала пост первого зампреда подмосковного правительства с февраля 2022 года по март 2024 года. Она курировала блок здравоохранения.

В январе суд в Москве арестовал заместителя министра здравоохранения Подмосковья Александра Захарова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Его назначили на должность заместителя министра здравоохранения региона в сентябре 2021 года.

«Коммерсантъ» написал, что, по версии обвинения, средства чиновник получал от компаний, которые занимаются капитальным и текущим ремонтом подмосковных больниц. Захаров дал показания на Стригункову: по его словам, он отдавал ей часть полученных денег.