Глава Мариуполя Моргун: от жителей не поступало жалоб на мигрантов

Глава Мариуполя поспорил с Мироновым о жалобах жителей на мигрантов

Мариуполь (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

В администрацию Мариуполя не поступало обращений от местных жителей с жалобами в отношении мигрантов, рассказал РБК врио главы города Олег Моргун. Так он прокомментировал слова главы партии «Справедливая Россия — За правду», депутата Госдумы Сергея Миронова о том, что в его адрес поступает множество жалоб жителей Мариуполя на приезжих иностранцев.

«МВД Мариуполя также не подтверждает факт массовых обращений жителей в отношении мигрантов», — добавил Моргун.

Он отметил, что в социальных сетях встречаются сообщения о нарушении правил дорожного движения со стороны мигрантов, однако, как уточнил мэр, многие из них могут быть написаны как провокация со стороны Украины.

«Неоднократно в социальных сетях были замечены фейковые анонимные сообщения якобы о противоправных действиях со стороны выходцев из стран Средней Азии. Каждый из описанных в соцсетях случаев был проверен и не нашел фактического подтверждения», — уточнил Моргун.

Он добавил, что иностранные граждане, пребывающие на территории Мариуполя, должны состоять на учете в миграционной службе, а в случае если они найдут работу — иметь официальный трудовой договор.

Мариуполь перешел под контроль российских войск в мае 2022 года после ожесточенных боев. Город в составе ДНР вошел в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

На своем сайте Миронов сообщил, что мариупольцы находятся в состоянии недоумения и тревоги из-за потока мигрантов из Средней Азии, который хлынул в восстанавливающийся город. «За несколько месяцев город заполонили приезжие из Средней Азии, которые живут по своим законам и порядкам», — отметил парламентарий.

По словам Миронова, мариупольцы «против таких незваных соседей». «А кто же «за»? Как обычно, застройщики, которые везде тиражируют свою излюбленную «бизнес-модель», в основе которой эксплуатация гастарбайтеров», — пояснил Миронов.

Глава фракции заявил, что Генпрокуратура должна проверить законность выделения жилья в Мариуполе «лицам, которые ранее не проживали в городе».